Sem papas na língua: Sara descreve Tiago como «fraco»

No Especial do Secret Story 10, Cristina Ferreira aborda os concorrentes sobre a "discórdia do dia", em que Tiago é o alvo. Cristina mostra uma VT aos colegas em que se vê Sara dizer que o jogo do colega é falso, mas esta não é a única que ataca o concorrente.

Cristina confronta Tiago com as imagens e o concorrente fala em evolução. Mas não se fica por aqui e ataca Ariana «tenho muito para lhe ensinar como saber ouvir o outro». Ariana contrapõe e diz que não tem nada a aprender com o colega e a sua única valência é o desporto. Já Diogo mete-se ao barulho e afirma que o jogo de Tiago não é forte. Quando chega a vez de Hélder este olha para Tiago e afirma «estou aqui para o defender». Sara mantem a opinião «é fraco» e foca-se na postura do colega.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

