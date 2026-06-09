Sem rodeios, Inês Morais arrasa Afonso Leitão: «É mais uma das conversas dele para inglês ver»

No Secret Story – Desafio Final, a Voz convida os concorrentes a fazer uma viagem no tempo, e a conversar com o seu “Eu” do passado. Afonso foi o primeiro a conversar ao telefone com a Voz e fez um sentido desabafo sobre o seu passado. No Última Hora, Inês Morais comenta o discurso do concorrente e não o perdoa.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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