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Sem rodeios, Marcia Soares critica postura de Ariana: «Não tem muito mais para oferecer»

No Desafio Final, Marcia Soares tece duras críticas à postura de Ariana no jogo. Alegando que foi apresentada durante o Secret Story 10 e que, já não tem muito mais para oferecer ao jogo.

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