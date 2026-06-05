Sem saber o motivo, Liliana arrasa Afonso: «Durante o dia andas muito triste e abatido. A partir das 3 da manhã…»

No Secret Story – Desafio Final, Liliana não poupa Afonso. A concorrente analisa a postura do colega e sem saber o que lhe está a acontecer na vida. Recorde-se que apenas João Ricardo sabe do fim do namoro com Catarina Miranda.
São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País