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Sobre este vídeo

Sem saber o motivo, Liliana arrasa Afonso: «Durante o dia andas muito triste e abatido. A partir das 3 da manhã…»

No Secret Story – Desafio Final, Liliana não poupa Afonso. A concorrente analisa a postura do colega e sem saber o que lhe está a acontecer na vida. Recorde-se que apenas João Ricardo sabe do fim do namoro com Catarina Miranda.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

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