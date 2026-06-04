Sempre atrás da Nufla? Pedro Jorge defende-se de acusações de Liliana e nega borboletas na barriga

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes abriram a caixa de mexericos. Liliana dirigiu um Mexerico a Pedro, em que o acusa de andar sempre “atrás” de Nufla. O concorrente defendeu-se e negou “borboletas na barriga”.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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