Será o fim? João Ricardo perde a cabeça durante discussão com Sara: «Sou burro»

No Secret Story - Desafio Final, a Cadeira Quente continua com o tema Sara e João Ricardo. Sara diz que se sentiu desvalorizada por João que questiona Sara se está apaixonada, Sara responde que não, mas caso estivesse, era mais grave. João pede para Sara se explicar mais, mas apesar de a colega o fazer, João continua sem perceber. Marisa Susana intervêm para explicar a história como deve ser. Sara acusa João de não ouvir as pessoas quando tentam falar com ele e de rebaixar os colegas constantemente.

A gala deste domingo do Secret Story - Desafio Final ficou marcada por emoções fortes, polémicas e uma expulsão decisiva. Logo no início da noite, Marisa Susana insinuou que a relação entre Liliana e Fábio não estaria a atravessar a melhor fase, mas o ex-concorrente apressou-se a desmentir os rumores.

Um dos momentos mais emotivos da gala aconteceu quando Liliana e João Ricardo tiveram de decidir quem lia a carta da família. Num gesto de amizade, João Ricardo abdicou da sua carta para que Liliana pudesse ler a mensagem enviada por Fábio, acabando por se emocionar e chorar.

A noite ficou também marcada pela disputa do Passaporte para a Final entre João Ricardo, Marisa Susana e Leandro. No final, foi Marisa Susana quem levou a melhor, tornando-se na primeira finalista desta edição e ganhando ainda o direito a atribuir várias consequências divertidas aos colegas.

Nas votações do público, Sara foi a primeira concorrente salva da noite. Já no momento da expulsão, Liliana acabou por abandonar a casa mais vigiada do país, com 44% dos votos, ficando assim de fora da grande final do reality show da TVI