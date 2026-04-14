No “Dois às 10”, Sérgio, ex-concorrente do “Big Brother 2024”, fala sobre um dos momentos mais felizes da sua vida: a chegada do seu terceiro filho. Entre emoções, desafios e novas rotinas, o convidado abre o coração para falar sobre esta nova fase em família e o impacto que esta experiência tem tido no seu dia a dia.
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Sérgio Duarte admite ter errado com Catarina Miranda
- Joana Lopes
- Hoje às 10:59
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