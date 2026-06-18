Só visto! Sara faz desenho a Pedro Jorge para explicar relação dele com Nufla. O momento é caricato

No Secret Story - Desafio Final, depois do Especial, Sara faz um desenho a Pedro para explicar a sua relação dele com Flávia. Pedro explica que se arrepende da aproximação e ligação criada com Flávia pelo rumo de tudo. Bruno afirma que Pedro está a mostrar o que é, “um pobre e mal-agradecido”. Pedro assume que não conseguiu ser o amigo que Flávia precisava depois de tudo o que aconteceu. Bruno diz que até concorda com a Marisa Susana e estas coisas podem ser feitas. Leandro diz que foi por isso que espera que não haja ninguém a passar pano no que faz.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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