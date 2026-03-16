No Secret Story 10, Hugo e Sara falam sobre nomeações e ponderam nomear-se um ao outro. Sara assume que é uma boa estratégia e afirma: «Somos loucos». Jéssica fica escandalizada com tudo.
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«Somos loucos»: Sara e Hugo ponderam estratégia e Jéssica fica boquiaberta
- Secret Story
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