Sonhos e arrependimentos. Concorrentes do Secret story em lágrimas com momento de partilha

No Secret Story 10,No jardim, os concorrentes reúnem-se para o primeiro momento de partilha e a Sara, em lágrimas, conta que se sentiu perdida enquanto viveu uma relação em que não era respeitada, partilhando que sofreu de anorexia. A Luzia emociona-se ao recordar um momento na sua adolescência que a fez isolar-se a nível social. A dinâmica prossegue e a Ariana chora ao partilhar que sofreu de bullying na escola, o que leva alguns concorrentes a emocionarem-se também. O João conta que houve vários momentos na sua vida em que pensou desistir e, entre lágrimas, faz um agradecimento a quem o ajudou a perceber o seu lugar no mundo. O Hélder revela que teve uma infância muito difícil em que sofria com a violência na escola e em casa, mas hoje pode dizer que já concretizou o seu objetivo de vida.

Mais tarde, durante o Especial, os concorrentes iniciam um novo momento de partilha em direto. E é de ir às lágrimas com as histórias de vida dos participantes do reality.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!