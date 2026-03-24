Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre a separação de Vitó: “Ambos chegámos à mesma conclusão”

No “Dois às 10”, Sónia Jesus revela todos os detalhes sobre a “bomba” que anunciou recentemente nas redes sociais, relacionada com a sua vida profissional. Após ter sido tornada pública a separação de Vítor Soares, a icónica ex-concorrente do “Big Brother” fala pela primeira vez sobre esta nova fase da sua vida, partilhando emoções, desafios e os próximos passos que pretende dar.