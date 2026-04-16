Sozinha, Jéssica "lança ao ar" ideias para o segredo da casa

No Secret Story 10, Tiago recorda um pormenor da gala de estreia que passou despercebido aos colegas. O concorrente acredita que o Mago também tem um segredo. Logo a seguir, no jardim sozinha, Jéssica debate ideias sobre o possível segredo da casa.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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