Sozinha no jardim, Liliana vive momento insólito com animal que entrou na casa

Num momento inesperado e solitário, Liliana protagoniza uma cena insólita no jardim, encontrando companhia improvável e deixando um comentário que não passa despercebido.

Enquanto os restantes concorrentes dormiam, Liliana procura um gafanhoto para lhe fazer companhia. Num momento curioso, dirige-se ao animal e garante que é a última pessoa que lhe faria mal, revelando ainda a intenção de o levar consigo quando sair na sexta-feira.

Pouco depois, a concorrente encontra também uma traça, mas já morta. A descoberta leva-a a fazer um comentário marcante sobre o ambiente vivido, afirmando que “a Casa está abandonada”, num desabafo que reflete o momento mais solitário dentro do jogo.

