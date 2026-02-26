Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Sozinhos no jardim, Eva e Diogo debatem teorias de segredos

No Secret Story 10, durante a hora de jantar, Diogo e Eva ficam a sós no jardim para debater segredos.

O Especial de ontem do Secret Story 10 ficou marcado pela primeira grande revelação da edição. Hugo carregou no botão e desvendou o segredo de Ricardo João, «Representei a Seleção Nacional de futebol», mas a celebração durou pouco. A Voz exibiu imagens que mostram Ricardo a revelar o próprio segredo ao colega, numa conversa proibida pelas regras. O resultado foi uma sanção pesada: nomeação direta e conta a zeros para Ricardo João. Já Hugo, apesar de ter acertado, não recebeu qualquer prémio.

A noite trouxe ainda momentos de grande tensão emocional. Catarina assistiu, no confessionário com Cristina Ferreira, a imagens inéditas onde João fazia comentários sobre o corpo da atual namorada fora da casa. A concorrente não conteve as lágrimas, evidenciando que a ligação entre ambos, que já se tinham envolvido antes do programa, continua mal resolvida. A postura fria de João dentro do jogo e a revelação de que tem namorada cá fora agravaram a fragilidade de Catarina, tornando cada dia de convivência mais difícil e emocionalmente intenso.

  • Há 1h e 20min
Jéssica não perdoa atitude de Ana: «Quando tomamos uma posição...»
Após discussão acesa com Jéssica, Ana tenta justificar-se: «Posso não ter usado o tom certo...»
Cristina Ferreira faz «provocação» a Ricardo João em pleno direto: «Já está livre, leve e solto?»
"Tensão sexual" entre estes dois concorrentes começa a dar que falar na casa
Casal em risco de ser descoberto? Diogo questiona Liliana: «Tu não és nada ao Ricky?»
Beijo durante a noite deixa a casa em alvoroço: «Deram na cama...»
Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo
Há 3h e 37min
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Ontem às 11:38
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta
Hoje às 11:41
Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Hoje às 13:04
Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Há 27 min
Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Há 2h e 22min
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Há 2h e 57min
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Hoje às 17:31
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Hoje às 17:18
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Há 27 min
Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Há 2h e 22min
Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares
Há 2h e 41min
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Hoje às 17:31
Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Hoje às 17:12
Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
Hoje às 10:37
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
20 fev, 23:29
Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"

Há 59 min
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Hoje às 15:47
Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Hoje às 11:39
Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Ontem às 15:47
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Ontem às 08:59
