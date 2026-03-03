Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Subestimada pelos colegas? Diana Dora mostra-se chateada: «Pensam que ando aqui a dormir»

No Secret Story 10, Diana Dora desabafa com Pedro e Hélder. Chateada, a concorrente sente que está a ser subestimada pelos colegas e garante que não anda a dormir. Veja a conversa completa.

No Especial desta segunda-feira, 2 de março, foram revelados os concorrentes que ficam em risco e que dependem agora exclusivamente do público para continuar na competição.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Clima aqueceu. «Massagens do Olimpo» colocam em prática os dotes e estas são as primeiras cobaias
01:52

12:06
Concorrentes em êxtase com o tão aguardado desfile das Massagens do Olimpo
01:32

11:48
Jéssica faz partilha pessoal que envolve estrelato e a relação amorosa
03:21

11:44
Carta da traição: Catarina deixa Ana rendida com justificação de peso
01:58

11:24
Cartomante Catarina lança cartas a Tiago e Ricardo João e as reações são totalmente opostas
01:46

11:20
«És tão falso»: Diana Dora atira farpa a Ricardo João e o motivo é hilariante
02:07

11:09
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Ontem às 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
02:07

Há 2h e 20min
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

23 fev, 22:46
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

1 mar, 23:51
Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Há 1 min
Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10

Há 50 min
Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Há 52 min
Filipe Delgado declara-se ao Instrutor-Chefe da 1ª Companhia: «Exigente no conteúdo e brilhante nas instruções»

Há 1h e 29min
Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»

Há 2h e 40min
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Ontem às 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Ontem às 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

27 fev, 17:45
Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Há 1 min
Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Há 52 min
Filipe Delgado declara-se ao Instrutor-Chefe da 1ª Companhia: «Exigente no conteúdo e brilhante nas instruções»

Há 1h e 29min
«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado

Há 1h e 35min
Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»

Há 2h e 40min
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

Ontem às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

1 mar, 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

27 fev, 17:40
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Há 1h e 11min
Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Há 1h e 11min
Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Ontem às 15:12
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Ontem às 13:21
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Ontem às 11:26
