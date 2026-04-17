«Super desgastada (...) não se consegue desfocar»: Jéssica mostra-se preocupada com esta concorrente

No Secret Story 10, Jéssica mostra-se muito preocupada com Ana porque considera que a colega não consegue pensar noutra coisa que não seja o assunto: Eva, Diogo e Tiago. Para além disso, a concorrente também se exalta muito nas discussões. Ana, no confessionário, reconhece tudo isso e percebe que Jéssica está preocupada com ela.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10