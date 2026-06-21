Surpreendente. Esposa de Bruno abre o coração e faz uma previsão sobre o desfecho desta noite

No Secret Story - Desafio Final, a esposa de Bruno fala com Cristina Ferreira e diz acreditar que o concorrente irá ser expulso esta noite. Sem esconder a saudade e a dificuldade que tem sido cuidar das filhas "sozinha", mostra-se orgulhosa do percurso de Bruno.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16