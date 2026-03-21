No Secret Story 10, João vai ao encontro de Diogo com Ariana para tentar perceber o que levou o concorrente a ficar chateado com a amiga.
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Surpreendente. João é o intermediário da relação entre Diogo e Ariana?
- Secret Story
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