Suspeita de segredo na casa? Hélder levanta hipótese bombástica após revelação de João

Uma conversa aparentemente inocente pode ter aberto caminho a uma nova teoria no Secret Story 10, da TVI. Depois de ouvir João falar sobre imagens exibidas no confessionário, Hélder começou a ligar pontos e lançou uma suspeita que está a agitar o jogo.

Hélder partilhou com Hugo os detalhes de uma conversa que teve com João, relacionada com o que aconteceu no confessionário durante a gala. Segundo João, terão sido exibidas imagens de um casting onde foram ditas mentiras, informação que deixou o grupo em alerta.

Perante esta revelação, Hélder começou a construir a sua própria teoria. Para o concorrente, se as imagens dizem respeito a um casting, então só poderão envolver alguém que esteja atualmente dentro da Casa. A partir daí, avançou com a hipótese de o assunto poder estar relacionado com uma ex-namorada.

Num momento de maior confidência, Hélder revelou ainda que, quando João lhe contou a história, o seu olhar se dirigiu de imediato a Catarina, levantando suspeitas sobre uma eventual ligação ao tema.

As dúvidas começam agora a ganhar força entre os concorrentes. Estará Hélder perto de descobrir um dos segredos do “Secret Story 10”? Ou será apenas mais uma interpretação precipitada num jogo onde nada é o que parece?

