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Suspeitas ao rubro. Jéssica e Luzia apostam que Eva é namorada de Diogo

No Secret Story 10, Jéssica e Luzia «encostam» Ariana e Diogo à parede e confirmam suspeitas sobre a suposta «namorada/cara metade» de Diogo.  Ariana e Diogo tentam despistar que se trata de Eva mas as colegas não parecem muito convencidas.

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