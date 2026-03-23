Suspeitas de beijo entre Eva e Diogo geram teorias e deixam colegas boquiabertos

No Secret Story 10, Durante a gala, Eva e Diogo são chamados ao confessionário e Tiago brinca ao dizer que são a cara-metade um do outro. Luzia levanta a hipótese de existir uma “jogada invisível”, enquanto Jéssica questiona qual será o papel de Ariana nesta dinâmica. Quando Diogo regressa, Jéssica repara em brilhantes nos seus lábios; o concorrente justifica que é batom de cieiro, mas a explicação não convence. Ao sair do confessionário, Eva também é analisada pela colega, que acredita que houve um beijo entre os dois, algo que, segundo ela, não faria sentido entre irmãos. No quarto Marrocos, Sara e Jéssica continuam a trocar teorias, mostrando-se confusas com a situação.