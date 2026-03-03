Suspeitas de ciúmes geram debate: Diogo aponta clima estranho

No “Secret Story 10”, da TVI, uma conversa entre vários concorrentes trouxe novamente o tema das relações e possíveis ciúmes para o centro das atenções, com interpretações distintas sobre o comportamento de alguns participantes.

Diogo comentou com João, Norberto e Eva a sensação de que o ambiente no quarto ficou tenso durante a noite anterior, apontando sobretudo para atitudes de Ricardo. Segundo as observações partilhadas, o clima terá ficado marcado por reações mais reservadas e interpretações cruzadas entre os colegas.

Hugo interveio na conversa e referiu que, na sua perceção, Ricardo terá entendido que Hélder poderia estar a tentar provocar ciúmes através da proximidade com Catarina. Em confessionário, Hugo reforçou a convicção de que Ricardo desenvolveu sentimentos por Catarina e admitiu acreditar que a situação vivida terá intensificado possíveis ciúmes.

Mais tarde, Ricardo abordou Hélder e afirmou que as atitudes assumidas por ambos fazem parte de uma estratégia para gerar disputa dentro da Casa. Contudo, em declarações no confessionário, garantiu que não sentiu ciúmes, embora tenha reconhecido que considera Catarina a concorrente mais gira e mais natural do grupo.

As interpretações continuam a dividir opiniões e a alimentar especulações no “Secret Story 10”, onde as relações pessoais influenciam diretamente a dinâmica do jogo.