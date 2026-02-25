VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sussurros e abraços apertados: Ricky e Liliana trocam carinhos à frente de todos

No Secret Story 10, Ricky e Liliana aproveitam um momento em que estavam mais distantes dos concorrentes para trocarem alguns abraços e sussurros. O casal esconde segredos em comum e têm de fingir que não são casados, e que nem sequer se conhecem. 

Depois de uma noite intensa de expulsão, os ânimos continuam ao rubro na Casa dos Segredos. Caio tornou-se o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, salvando Diogo e Sara de uma saída prematura do reality show.

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa do Secret Story!

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

Indignada com os colegas, Liliana faz um verdadeiro tutorial sobre como fazer uma tosta mista
01:57

Indignada com os colegas, Liliana faz um verdadeiro tutorial sobre como fazer uma tosta mista

14:39
Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?»
01:05

Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?»

12:42
Teoria certeira? Pedro faz revelação surpreendente a Tiago: «Acho que é um segredo em conjunto»
02:14

Teoria certeira? Pedro faz revelação surpreendente a Tiago: «Acho que é um segredo em conjunto»

11:28
Hugo faz pedido a Eva e acabam em picardia: «Não dá para ficares feia. Tens cara para...»
01:47

Hugo faz pedido a Eva e acabam em picardia: «Não dá para ficares feia. Tens cara para...»

11:23
«Bagagens perdidas» entram na casa e deixam os concorrentes em êxtase
01:40

«Bagagens perdidas» entram na casa e deixam os concorrentes em êxtase

10:40
Eva e Hugo entram em picardia e levam com provocação: «Já vi romances a começar por menos»
01:34

Eva e Hugo entram em picardia e levam com provocação: «Já vi romances a começar por menos»

10:23
Mais Viral

Mais Vistos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Hoje às 11:38
Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez
04:21

Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez

Hoje às 11:54
Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

Hoje às 09:49
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"
04:12

Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"

Hoje às 11:57
Jéssica Galhofas está cada vez mais ousada: E estas fotos das férias em Espanha estão a rebentar termómetros

Jéssica Galhofas está cada vez mais ousada: E estas fotos das férias em Espanha estão a rebentar termómetros

27 jul 2025, 19:49
Ver Mais

Notícias

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Há 28 min
Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

Há 57 min
Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Há 1h e 5min
Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Há 1h e 19min
Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

Há 1h e 49min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Há 28 min
Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Há 1h e 19min
«Eu esperava outra postura»: Noélia assume-se desiludida com ex-recruta da 1ª Companhia

«Eu esperava outra postura»: Noélia assume-se desiludida com ex-recruta da 1ª Companhia

Há 2h e 1min
Filipe Delgado fica em êxtase com promessa de "milhões" do Instrutor Marques

Filipe Delgado fica em êxtase com promessa de "milhões" do Instrutor Marques

Há 2h e 43min
Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Hoje às 12:37
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Há 1h e 22min
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Hoje às 08:59
Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Hoje às 08:48
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 10:59
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

23 fev, 19:24
Ver Mais Outros Sites