Sobre este vídeo

Talento desconhecido! Hélder, Pedro e Hugo dão tudo em dança cheia de sensualidade

No Secret Story 10, é dia de limpezas! Os concorrentes dão tudo a dançar enquanto limpam a casa e há quem mostre talentos desconhecidos. Veja o momento de pura diversão.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Viral

13:59
13:55
13:36
13:00
11:29
11:14
Ontem às 18:48
Ontem às 14:15
Ontem às 14:20
Ontem às 22:45
Hoje às 01:44
Há 1h e 18min
Há 2h e 2min
Ontem às 21:52
Ontem às 16:24
Ontem às 14:20
Ontem às 00:45
4 mar, 18:40
23 fev, 19:31
23 fev, 18:37
23 fev, 18:28
Ontem às 22:02
Ontem às 19:42
5 mar, 22:27
4 mar, 00:20
2 mar, 19:46
Há 1h e 18min
Ontem às 16:24
Ontem às 12:21
Ontem às 12:09
Ontem às 10:28
Há 2h e 53min
Ontem às 14:20
Ontem às 14:15
Ontem às 12:09
Ontem às 10:28
Há 2h e 53min
Há 3h e 59min
Hoje às 09:11
Ontem às 19:33
Ontem às 14:42
