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«Também mereces vencer»: Tiago abre o coração a Ana. Esta é a reação da concorrente

No Secret Story 10, Ana e Tiago colocam finalmente os pontos nos i's em relação aos "conflitos" que têm tido. O momento é muito emocionante.

A pouco mais de uma semana da final, os ânimos estão ao rubro. Eva tem estado no centro de todas as críticas dos colegas, que a acusam de só ter chegado até aqui devido à «traição» de Diogo. 

Tiago e Eva também estão cada vez mais próximos, e há quem acuse o concorrente de estar a fazer «jogo» com a amiga para chegar mais longe, uma vez que consideram que esta está forte «cá fora».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

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