«Também queres ir embora?»: João Ricardo provoca Marisa Susana e a discussão 'explode'

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana e João Ricardo estão de costas voltadas. A concorrente acusa o colega de querer fazer «parte do grupo dos bros» e os dois 'pegam-se'. Veja tudo.

Recorde o que aconteceu:

O Secret Story - Desafio Final viveu mais uma noite de grande tensão depois de uma provocação de Afonso Leitão, que pendurou talheres no estendal da roupa em resposta a um episódio em que Nufla deixou cuecas de molho no lavatório, situação que já tinha gerado polémica anteriormente na casa. O gesto rapidamente escalou para uma discussão intensa entre os dois concorrentes, com trocas de farpas e acusações, incluindo uma insinuação de Nufla sobre “cuecas vermelhas”, levando a um ambiente de forte tensão, à intervenção de colegas como Liliana e ao desfecho com a cantora a abandonar a conversa em lágrimas no confessionário.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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