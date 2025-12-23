Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Telmo Ferreira sobre José Castelo Branco: «Fora da televisão, não tem nada a ver»

No Dois às 10, Telmo Ferreira recorda a convivência com José Castelo Branco no programa «1.ª Companhia».

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:27
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Inês venceu a prova da Casa de Gengibre e o prémio foi surpreendente
04:10

Inês venceu a prova da Casa de Gengibre e o prémio foi surpreendente

18:30
A ferver. Concorrentes de costas voltadas uns com os outros: «Para mim é teatro»
04:26

A ferver. Concorrentes de costas voltadas uns com os outros: «Para mim é teatro»

18:21
Liliana arrasa o casal Pedro e Marisa: «Não há nada de verdadeiro aqui»
05:22

Liliana arrasa o casal Pedro e Marisa: «Não há nada de verdadeiro aqui»

18:13
Inês Morais faz comentário inédito sobre esta edição do Secret Story: «Eles deram-nos exatamente o que nós estivemos a pedir»
01:53

Inês Morais faz comentário inédito sobre esta edição do Secret Story: «Eles deram-nos exatamente o que nós estivemos a pedir»

18:07
Discussão entre Liliana e Leandro sobe de tom: «Trouxeste as coisas programadas e correu-te tudo mal»
02:35

Discussão entre Liliana e Leandro sobe de tom: «Trouxeste as coisas programadas e correu-te tudo mal»

17:59
Liliana e Leandro implacáveis com Pedro e Marisa: «Mas que amigos?»
00:39

Liliana e Leandro implacáveis com Pedro e Marisa: «Mas que amigos?»

17:54
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ontem às 16:21
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste
06:15

Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste

Hoje às 11:53
As imagens do novo visual de Dylan

As imagens do novo visual de Dylan

4 dez, 14:37
Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»
02:22

Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»

Hoje às 14:00
Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito
08:36

Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito

Hoje às 11:43
Ver Mais

Notícias

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Há 2h e 17min
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Hoje às 11:36
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Hoje às 10:54
Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Hoje às 09:57
Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Ontem às 22:40
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Há 2h e 17min
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Hoje às 11:36
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Hoje às 10:54
Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Hoje às 09:57
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Ontem às 20:07
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

21 dez, 22:47
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

21 dez, 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

21 dez, 22:33
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
05:01

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

21 dez, 22:25
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
02:00

Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»

21 dez, 22:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Nuno Eiró revela hábito relacionado com reality shows: "Gosto mesmo de o fazer"

Nuno Eiró revela hábito relacionado com reality shows: "Gosto mesmo de o fazer"

Há 2h e 27min
A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Há 3h e 29min
Após lifting, é assim que está Kina que assume: "Envelhecer não é bonito"

Após lifting, é assim que está Kina que assume: "Envelhecer não é bonito"

Hoje às 12:34
Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ontem às 13:49
Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Ontem às 12:45
Ver Mais Outros Sites