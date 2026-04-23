«Tem calma contigo»: Liliana pega-se com Ana. Saiba o motivo

No Secret Story 10, Ana reclama com a Guia da Semana, Liliana, pois a Cozinha continua por arrumar na hora de preparar o almoço. Liliana procura não se enervar e justifica que nesta altura do jogo apesar de estarem todos muito cansados, não vale a pena exaltarem-se. Tiago defende a posição de Liliana.
A final do Secret Story 10 é já amanhã e há seis finalistas a lutar pelo prémio.
ESCOLHA O VENCEDOR:
ANA - 761 20 20 01
EVA - 761 20 20 07
JÉSSICA - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
TIAGO - 761 20 20 19