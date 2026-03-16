Têm companheiras fora da casa, mas estão próximos de colegas da casa. Acompanhe as polémicas do Secret Story

Durante a gala, o Ricardo João continua a criticar o facto de julgarem o Hugo por estar próximo da Sara, quando o João afirma ter namorada no exterior e estar a trocar mimos com a Eva. A Luzia insiste que são situações diferentes, já que entre a Eva e o João são só carinhos e entre o Hugo e a Sara trata-se de beijos. A Sara e o Hugo revoltam-se contra a Luzia que, em confessionário, condena o Ricardo João por estar a defender com tanta determinação o mais novo.

Tudo isto acontece após uma gala intensa, na qual a concorrente expulsa foi Catarina. Esta noite, no Especial, será conhecido o novo leque de nomeados.