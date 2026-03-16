No Secret Story 10, João continua a ser tema para Luzia e Hélder. Desta vez, os concorrentes abordam o seu «fundo» e comparam-no a Sara.
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«Tem um fundo duvidoso»: Luzia e Hélder comparam a postura de João no jogo
- Secret Story
- Há 1h e 59min
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