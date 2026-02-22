Luzia é candidata a entrar no Secret Story. Mas o futuro dela enfrenta uma grande provação. Precisa do público, que deve interagir na APP TVI Reality e atingir as métricas pedidas pela Voz, 30m mil interações em tempo recorde. Vá à APP TVI Reality e ajude a Luzia a concretizar este sonho. Afinal tem uma «energia mercenária», uma «personalidade inesquecível». E ainda diz: «sinto uma ave rara presa numa caverna de morcegos».
Tem uma energia «mercenária» e quer entrar no Secret Story. Mas antes Luzia tem de agitar a APP TVI Reality
Ontem às 21:13
