«Temos falado sim»: Eva fala sobre a relação com Tiago e conta o que ainda ninguem sabia

Eva Pais e a sua irmã Maryn, estiveram presentes no Em Família com Idevor Mendonça e Mónica Jardim. No programa abordaram a sua ligação enquanto irmãs, a vida fora da casa de Eva e a ex-relação com Diogo.
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