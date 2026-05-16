Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Temos falado sim»: Eva fala sobre a relação com Tiago e conta o que ainda ninguem sabia

Eva Pais e a sua irmã Maryn, estiveram presentes no Em Família com Idevor Mendonça e Mónica Jardim. No programa abordaram a sua ligação enquanto irmãs, a vida fora da casa de Eva e a ex-relação com Diogo.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Picardias sem fim: Sara e João Ricardo trocam piadas e a culpa é do almoço
04:05

Picardias sem fim: Sara e João Ricardo trocam piadas e a culpa é do almoço

14:08
A maior vitória de Eva não foi o prémio final. A concorrente revela tudo sobre Diogo
02:45

A maior vitória de Eva não foi o prémio final. A concorrente revela tudo sobre Diogo

13:44
«Não tenho noção»: Eva faz revelações sobre a vida fora da casa
05:16

«Não tenho noção»: Eva faz revelações sobre a vida fora da casa

13:42
Eva faz revelação inédita sobre a irmã: «Na altura fiquei triste»
03:16

Eva faz revelação inédita sobre a irmã: «Na altura fiquei triste»

13:37
Festa e muita animação: Os concorrentes mostram-se animados como nunca os viu
09:04

Festa e muita animação: Os concorrentes mostram-se animados como nunca os viu

13:00
Nufla não larga o tacho e volta a lavar roupa nele
02:12

Nufla não larga o tacho e volta a lavar roupa nele

11:51
Mais Vídeos

Mais Vistos

Coração ocupado? Ex-noivo Zé “surge” ao lado de mulher famosa: «Estamos juntos»

Coração ocupado? Ex-noivo Zé “surge” ao lado de mulher famosa: «Estamos juntos»

Hoje às 12:02
Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

12 nov 2025, 12:47
Irreconhecível! Carlos Sousa partilha fotografia inédita sem barba e sem músculos definidos

Irreconhecível! Carlos Sousa partilha fotografia inédita sem barba e sem músculos definidos

Ontem às 11:59
Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia"

Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia"

Ontem às 12:37
As fotos mais arrasadoras de Mafalda Diamond: estilo, viagens de sonho e muita descontração

As fotos mais arrasadoras de Mafalda Diamond: estilo, viagens de sonho e muita descontração

3 dez 2025, 12:48
Ver Mais

Notícias

Em lingerie. Ana está de volta ao trabalho e há imagens inéditas. Descubra tudo

Em lingerie. Ana está de volta ao trabalho e há imagens inéditas. Descubra tudo

Há 9 min
Ao rubro. Imagem de Tiago e Eva está viral e os fãs torcem pela relação: «Vai dar certo»

Ao rubro. Imagem de Tiago e Eva está viral e os fãs torcem pela relação: «Vai dar certo»

Há 44 min
Soraia Sousa encanta com fotos em biquíni. E o comentário do Instrutor Joaquim deixa fãs em delírio

Soraia Sousa encanta com fotos em biquíni. E o comentário do Instrutor Joaquim deixa fãs em delírio

Há 1h e 29min
Ainda se lembra desta ex-concorrente? Tem uma irmã gémea e até a voz é igual

Ainda se lembra desta ex-concorrente? Tem uma irmã gémea e até a voz é igual

Há 2h e 13min
Com apenas 4 ingredientes. Conheça a receita viral que vai dar abrilhantar as suas sobremesas de Verão

Com apenas 4 ingredientes. Conheça a receita viral que vai dar abrilhantar as suas sobremesas de Verão

Há 2h e 59min
Ver Mais Notícias

Opinião

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

14 mai, 19:19
Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

13 mai, 19:52
Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

13 mai, 00:14
«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

11 mai, 18:06
Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

11 mai, 18:00
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»
02:28

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»

12 mai, 15:35
Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»
03:52

Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»

8 mai, 19:26
Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte
02:45

Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte

8 mai, 18:49
«Nojo! Um ser como tu..»: As imagens completas da discussão com Afonso que fez Leomarte querer desistir
03:58

«Nojo! Um ser como tu..»: As imagens completas da discussão com Afonso que fez Leomarte querer desistir

7 mai, 21:54
De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
01:46

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final

5 mai, 09:35
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Em lingerie. Ana está de volta ao trabalho e há imagens inéditas. Descubra tudo

Em lingerie. Ana está de volta ao trabalho e há imagens inéditas. Descubra tudo

Há 9 min
Ao rubro. Imagem de Tiago e Eva está viral e os fãs torcem pela relação: «Vai dar certo»

Ao rubro. Imagem de Tiago e Eva está viral e os fãs torcem pela relação: «Vai dar certo»

Há 44 min
Soraia Sousa encanta com fotos em biquíni. E o comentário do Instrutor Joaquim deixa fãs em delírio

Soraia Sousa encanta com fotos em biquíni. E o comentário do Instrutor Joaquim deixa fãs em delírio

Há 1h e 29min
Ainda se lembra desta ex-concorrente? Tem uma irmã gémea e até a voz é igual

Ainda se lembra desta ex-concorrente? Tem uma irmã gémea e até a voz é igual

Há 2h e 13min
Com apenas 4 ingredientes. Conheça a receita viral que vai dar abrilhantar as suas sobremesas de Verão

Com apenas 4 ingredientes. Conheça a receita viral que vai dar abrilhantar as suas sobremesas de Verão

Há 2h e 59min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Pedro Jorge descobre o cúmplice do segredo e partilha com João Ricardo: «Segue a mesma linha de raciocínio da outra edição»
02:35

Pedro Jorge descobre o cúmplice do segredo e partilha com João Ricardo: «Segue a mesma linha de raciocínio da outra edição»

Ontem às 22:45
A Voz lança desafio aos concorrentes para reconquistarem os privilégios. E foi conseguido em tempo recorde
01:34

A Voz lança desafio aos concorrentes para reconquistarem os privilégios. E foi conseguido em tempo recorde

Ontem às 22:23
Semana de privações na casa. Concorrentes deram asas à criatividade e os momentos foram épicos
04:50

Semana de privações na casa. Concorrentes deram asas à criatividade e os momentos foram épicos

Ontem às 22:22
«E a família é sempre o mais importante»: De lágrimas nos olhos, os concorrentes enviam mensagens às famílias
08:06

«E a família é sempre o mais importante»: De lágrimas nos olhos, os concorrentes enviam mensagens às famílias

Ontem às 22:17
De voz trémula e lágrimas nos olhos, esta é a mensagem de Marisa Susana e Pedro Jorge para a família
02:29

De voz trémula e lágrimas nos olhos, esta é a mensagem de Marisa Susana e Pedro Jorge para a família

Ontem às 22:08
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Com Soraia Moreira, Daniel Guerreiro anuncia: "Esta decisão já vinha pensada há algum tempo. Claro que criei expetativas, é normal"

Com Soraia Moreira, Daniel Guerreiro anuncia: "Esta decisão já vinha pensada há algum tempo. Claro que criei expetativas, é normal"

Hoje às 10:46
Sandrina Pratas comete "loucura"... e surge (muito) irreconhecível!

Sandrina Pratas comete "loucura"... e surge (muito) irreconhecível!

Ontem às 19:27
Há mais de um ano à procura de trabalho, Mafalda Diamond fala em preconceito: «É complicado para mim»

Há mais de um ano à procura de trabalho, Mafalda Diamond fala em preconceito: «É complicado para mim»

Ontem às 15:50
Sem conseguir arranjar trabalho, Mafalda Diamond: "Acho que há preconceito"

Sem conseguir arranjar trabalho, Mafalda Diamond: "Acho que há preconceito"

Ontem às 12:56
«Ela é uma brasa»: nova namorada de um dos solteiros mais cobiçados dos reality shows da TVI dá que falar

«Ela é uma brasa»: nova namorada de um dos solteiros mais cobiçados dos reality shows da TVI dá que falar

14 mai, 13:45
Ver Mais Outros Sites