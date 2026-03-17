«Tens coragem?»: Eva abre caixa mistério e é surpreendida com uma missão

No Secret Story 10, Eva não hesita perante o desafio, entra na piscina e abre a misteriosa caixa marcada com a pergunta «Tens coragem?». Ao descobrir que a missão passa por apresentar a casa e os seus adversários a um pato insuflável, a concorrente entrega-se ao momento com bom humor, transformando a tarefa insólita num momento divertido que anima todos os presentes.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

Tiago 761 20 20 19