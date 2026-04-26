No Desafio Final, Leomarte não entrou na casa com "papas na língua". O concorrente admitiu a Leandro ter referido não querer que ele entrasse no reality show porque teve muito mau perder na sua edição.
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«Tens mau perder. Não queria...»: Leomarte "atira" em todas as direções e não deixa nada por dizer a Leandro
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