No Secret Story 10, Jéssica e Luzia «encostam» Ariana e Diogo à parede e confirmam suspeitas sobre a suposta «namorada/cara metade» de Diogo. Ariana e Diogo tentam despistar que se trata de Eva mas as colegas não parecem muito convencidas. Porém, Jéssica expõe outra teoria.
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«Tens noção do peso que é ser a cara metade de alguém?»: Ariana é novamente confrontada
- Secret Story
- Ontem às 19:05
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