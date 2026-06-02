Tensão alta! Cochichos entre Sara e João Ricardo deixam Liliana furiosa: «Bandeirinhas!»

No Secret Story - Desafio Final, numa atividade em que Flávia atribui adjetivos aos colegas e enquanto justifica uma atribuição, João, Liliana e Sara riem-se porque Liliana disse a Sara que João está a olhar apaixonado para ela. Marisa Susana aproveita este momento para dizer que Liliana quer desrespeitar Flávia e tirar o foco da "amiga". Entretanto, João tenta justificar-se e Liliana acusa-o de ser repetitivo e ele diz para ela acalmar, mas Liliana não gosta do tom e acusa-o de falar mal para as mulheres como acusa Pedro. Os dois continuam a picardia até a Voz interromper para dar continuidade à atividade de Flávia. A concorrente é novamente interrompida por Liliana e, por fim, gera-se um novo bate-boca entre Leandro e Afonso.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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