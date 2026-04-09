Tensão ao rubro! Feia troca de acusações entre Eva e Diogo termina com abandono inesperado

Uma simples dinâmica transformou-se num momento de grande tensão dentro da casa, com acusações, suspeitas e uma saída inesperada a marcar os ânimos.

Durante uma atividade em que os concorrentes tinham de escolher entre “verdade” e “conveniência”, Ana foi a única a posicionar-se do lado da conveniência, o que não passou despercebido. Hugo reagiu de imediato e atirou que a escolha fazia sentido, acusando-a de ser mentirosa.

A discussão intensificou-se quando Sara levantou suspeitas de que Ana estaria em missão. Sem saber, acabou por acertar, já que a concorrente tem mesmo como desafio fazer o contrário do que pensa e sente. Ainda assim, Sara não ficou por aqui e apontou também o dedo a Diogo, defendendo que este deveria estar igualmente do lado da conveniência por não ser confiável.

Diogo discordou das críticas e justificou-se, admitindo apenas ter mentido a Eva e Ariana. As palavras reacenderam o conflito com Eva, que voltou a confrontá-lo. A troca de acusações subiu de tom e culminou com Eva a abandonar a atividade, visivelmente exaltada.