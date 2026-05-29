Tensão após o Especial: Leandro e Pedro Jorge voltam a confrontar-se na casa

O ambiente aqueceu após o Especial do Secret Story - Desafio Final, com Leandro e Pedro a voltarem a confrontar-se em plena casa, numa troca de acusações e desabafos que acabou por envolver também Sara na conversa.

Após o Especial, Sara comenta com Pedro que lhe faz confusão a forma como Leandro demonstra insensibilidade em determinadas situações. Pedro responde de forma direta, afirmando que não quer qualquer tipo de amizade de volta e que aquilo que mais lhe dói são as acusações de que tem sido alvo.

Leandro interrompe a conversa para reforçar que, mais uma vez, a situação demonstra aquilo que, na sua opinião, Pedro realmente é.

Sara intervém e considera que Pedro está demasiado ressentido, parecendo transformar tudo numa interpretação negativa das situações.

Leandro relembra que, até ao momento, nunca ouviu Pedro fazer-lhe qualquer elogio. Sara questiona se entre ambos nunca houve conversas para tentar resolver os conflitos, ao que Leandro responde que, caso existisse algum diálogo nesse sentido, seria apenas com Marisa.

O concorrente acrescenta ainda que não pretende voltar a confiar no casal, mantendo assim a sua posição firme perante o conflito.