Tensão em direto! Diana Dora e Diogo sofrem consequências depois de decisão do público

No Especial do Secret Story 10, Cristina Ferreira lança o gráfico e revela os resultados da votação aberta na APP oficial do TVI Reality. Os concorrentes votaram numa dinâmica, para apontarem quem são as plantas da casa até agora, mas o público também votou. Quem é a maior planta do Secret Story 10? Diana Dora e Diogo foram os mais votados. Agora, os dois concorrentes ficaram a saber do resultado e há consequências para os dois.

Recorde o que aconteceu na última gala:

A gala deste domingo do Secret Story 10 ficou marcada por confrontos acesos, revelações bombásticas e uma expulsão carregada de emoção. João esteve no centro da ação, o segredo de Pedro foi exposto e Ricky acabou por abandonar a Casa.

A noite começou com tensão dentro da Casa mais vigiada do País. Ricardo João e Ana protagonizaram um momento aceso, com a concorrente a chamar-lhe «atrasado» durante uma discussão. Minutos depois, numa outra VT exibida, Ricardo João reagiu e acusou Ana de ter «uma grande lata», deixando claro que o clima entre os dois está longe de ser pacífico.

Mas o momento mais delicado da gala envolveu João. Pela primeira vez, o concorrente foi confrontado no confessionário com a relação que manteve com Catarina antes da entrada no programa. Ambos entraram na Casa a fingir que não se conheciam, apesar de terem vivido um alegado envolvimento amoroso no passado.

Recorde-se que o segredo de Catarina é «Um concorrente da casa partiu-me o coração», enquanto João esconde «Sou o agente secreto do público». Durante a conversa com Cristina Ferreira, João assistiu às imagens do casting de Catarina e não hesitou em negar parte das declarações. Sublinhou que nunca assumiram uma relação e que não foi ele quem virou costas. «Fomos os dois à nossa vidinha», afirmou, visivelmente surpreendido com o que ouviu.

Se a noite já estava intensa, tornou-se ainda mais explosiva com a revelação do segredo de Pedro. Depois de reunir pistas numa dinâmica de grupo, João carregou no botão dos segredos e desvendou a frase «Mudei de sexo». A convicção foi crescendo ao longo da semana, com conversas entre João, Diogo e Jéssica, e até comportamentos de Pedro, como o facto de nunca se mostrar no banho, foram amplamente comentados entre os colegas.

A revelação trouxe também um momento menos feliz. A Voz exibiu imagens de uma conversa em que Hugo fez uma piada considerada inadequada sobre a mudança de género, imitando um cão a «marcar território». Confrontado por Cristina Ferreira, o concorrente justificou que estava a repetir uma anedota do pai. A Voz deixou então um aviso sério à Casa, reforçando que há comportamentos que não são aceitáveis e apelando à reflexão dos concorrentes sobre o peso das palavras.

A gala terminou com mais um momento marcante: Ricky foi o concorrente expulso da noite. Na casa, a mulher, Liliana, não conseguiu conter as lágrimas ao perceber que o marido não regressaria à Casa, protagonizando uma despedida emotiva que comoveu o público e poderá ter denunciado o seu segredo («O pai da minha filha está na casa»).

Com personalidades fortes, estratégias bem definidas e segredos cada vez mais expostos, o Secret Story 10 entra agora numa nova fase. Depois de uma noite tão intensa, fica a pergunta: que impacto terão estas revelações no equilíbrio da Casa?

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

