Tensão explode. Liliana e Ariana entram em Guerra e o caos instala-se: «Cala-te!»

Na Gala do Secret Story 10, um VT exibido mostrou um momento de tensão dentro da casa: Liliana e Ariana entraram em despique depois de Liliana ter pedido para retirarem uma música, enquanto Ariana queria que continuasse a tocar. A discussão rapidamente escalou, mergulhando o ambiente em caos.

Após verem as imagens, o confronto voltou a intensificar-se, com Ariana a mandar Liliana calar-se. Eva entrou em defesa da colega, acusando Ariana: «parece que tens muito orgulho em perguntar ao Diogo se o roubaste», aumentando ainda mais a tensão entre as concorrentes e prendendo a atenção de todos na casa.