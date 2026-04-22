Tensão explode: Sara e Liliana entram em confronto e trocam farpas sem filtro

Confissões inesperadas e acusações diretas marcaram mais um momento intenso entre os finalistas. Sara revela as suas verdadeiras intenções, enquanto Tiago e Liliana trocam críticas que acabam por escalar para um confronto aceso.

Sara admite que, numa fase inicial, se aproximou de Ana por interesse, explicando que queria “parar de lhe dar palco”. Ainda assim, reconhece que acabou por descobrir um lado da colega de que realmente gostou.

Também Tiago faz uma revelação importante ao admitir que já se sentiu manipulado por Liliana. A concorrente reage e acusa Sara de manipular os colegas, o que rapidamente dá origem a um bate-boca entre as duas. A troca de palavras intensifica-se e termina com Sara a mandar Liliana dormir.

Apesar do clima de tensão, o momento final traz uma mudança de tom. Todos os finalistas assumem que já sentem saudades da Voz, que encerra a atividade com palavras de agradecimento dirigidas aos concorrentes.

