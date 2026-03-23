Tensão na Cadeira Quente: Sara e Liliana entram em discussão e rival abandona sala

No Secret Story 10, durante a Cadeira Quente, a Voz lembra que Tiago desempatou entre Liliana e Sara, escolhendo quem lhe dava mais alergia. Sara admite que esperava ser escolhida, mas garante que continuará a dar a sua opinião. Liliana aplaude a atitude, mas Sara interrompe, deixando Liliana fora de si. As duas discutem intensamente, e Liliana ameaça abandonar a sala. Jéssica intervém, questionando a diferença entre as duas, já que ambas são manipuladoras e provocadoras. A troca de argumentos continua até que Liliana decide sair da Cadeira Quente, enquanto Sara se justifica.