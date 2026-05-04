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Tensão na casa! Leandro acusa João Ricardo de jogo calculista

Leandro acusa João Ricardo de ser oportunista e calculista, alegando que o concorrente estará a “recrutar as suas ovelhinhas”, numa referência a Luzia, Sara, Bruno e Marisa Susana.

João Ricardo não deixa a acusação passar em branco e responde em tom irónico, afirmando que o seu objetivo é “ser pastor e ter ovelhinhas no rebanho”. O concorrente mostra-se ainda incomodado por ser apelidado de oportunista e calculista, admitindo que a acusação o afeta ao ponto de dizer que não sabe se consegue dormir com isso.

Mais tarde, João Ricardo justifica ainda uma das suas provocações, explicando que chamou Leandro de viver num “galinheiro” devido às histórias associadas ao colega. O concorrente acrescenta ainda que Leandro não fez “rigorosamente nada” durante o dia das limpezas semanais, intensificando a troca de acusações.
 

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