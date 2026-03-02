Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Tensão na casa! Sara confronta Tiago: «Estás com cara de nojo para mim porquê?»

A dinâmica Casa Manda voltou a colocar os concorrentes frente a frente na Casa do Secret Story 10, num momento em que escolhas, nomeações e desentendimentos foram discutidos de forma direta.

Quando chegou a vez de Catarina cumprir a frase atribuída na dinâmica, “sussurra ao ouvido de alguém algo que nunca dirias em voz alta”, a concorrente escolheu Ricardo João e, em tom provocador, disse-lhe ao ouvido: “és feio que nem um bode”.

Apesar do comentário, Ricardo João pareceu não reagir com impacto negativo e respondeu até com um elogio à beleza de Catarina, desvalorizando a provocação e mantendo o momento com aparente leveza.

Posteriormente, foi a vez de Tiago participar na dinâmica, tendo de escolher alguém para ser seu aliado nas próximas 24 horas. A escolha recaiu sobre Hélder, com quem o concorrente acabou por trocar um abraço como forma de selar a decisão.

No entanto, o gesto gerou controvérsia. Sara observou o momento e acusou Tiago de ter sido falso ao abraçar Hélder, alegando que o viu a olhar para si com “cara de nojo” durante a interação. Tiago rejeitou as acusações, afirmando que o abraço foi genuíno e que sente que Sara está constantemente contra ele.

Em confessionário, o concorrente reforçou a sua posição e admitiu não se identificar com o jogo e a postura de Sara dentro da Casa, deixando perceber que o conflito entre ambos poderá continuar a marcar a dinâmica do grupo.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

A ferver. Tiago no centro da polémica: atitudes e postura levantam críticas entre os colegas
11:36

A ferver. Tiago no centro da polémica: atitudes e postura levantam críticas entre os colegas

22:08
Do 8 ao 80: Ricardo João e Ana colocam divergências de lado e mostram-se mais unidos do que nunca
02:46

Do 8 ao 80: Ricardo João e Ana colocam divergências de lado e mostram-se mais unidos do que nunca

21:51
«Os teus pais sabem o teu segredo?»: Hugo «encosta à parede» Ariana e a concorrente não esconde o desconforto
01:36

«Os teus pais sabem o teu segredo?»: Hugo «encosta à parede» Ariana e a concorrente não esconde o desconforto

21:04
Catarina sussurra um comentário polémico ao ouvido de Ricardo João
05:06

Catarina sussurra um comentário polémico ao ouvido de Ricardo João

19:59
Dinâmica expõe tensões: Ana mostra desilusão, Ariana posiciona-se e Tiago volta a ser alvo
03:23

Dinâmica expõe tensões: Ana mostra desilusão, Ariana posiciona-se e Tiago volta a ser alvo

19:47
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

19:46
Mais Vídeos

Mais Vistos

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Hoje às 12:34
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Hoje às 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Hoje às 09:53
Ver Mais

Notícias

Gonçalo Quinaz adia o casamento com Pamela Augusto. E está revelado o motivo

Gonçalo Quinaz adia o casamento com Pamela Augusto. E está revelado o motivo

Há 2h e 16min
«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

Há 2h e 55min
«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil

«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil

Há 3h e 49min
Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Hoje às 17:31
Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Hoje às 17:30
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Gonçalo Quinaz adia o casamento com Pamela Augusto. E está revelado o motivo

Gonçalo Quinaz adia o casamento com Pamela Augusto. E está revelado o motivo

Há 2h e 16min
«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

Há 2h e 55min
«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil

«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil

Há 3h e 49min
Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Hoje às 17:31
Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Hoje às 17:30
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Hoje às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Hoje às 15:12
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Hoje às 13:21
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Hoje às 11:26
Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Hoje às 10:27
"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

Hoje às 08:10
Ver Mais Outros Sites