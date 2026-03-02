Tensão na casa! Sara confronta Tiago: «Estás com cara de nojo para mim porquê?»

A dinâmica Casa Manda voltou a colocar os concorrentes frente a frente na Casa do Secret Story 10, num momento em que escolhas, nomeações e desentendimentos foram discutidos de forma direta.

Quando chegou a vez de Catarina cumprir a frase atribuída na dinâmica, “sussurra ao ouvido de alguém algo que nunca dirias em voz alta”, a concorrente escolheu Ricardo João e, em tom provocador, disse-lhe ao ouvido: “és feio que nem um bode”.

Apesar do comentário, Ricardo João pareceu não reagir com impacto negativo e respondeu até com um elogio à beleza de Catarina, desvalorizando a provocação e mantendo o momento com aparente leveza.

Posteriormente, foi a vez de Tiago participar na dinâmica, tendo de escolher alguém para ser seu aliado nas próximas 24 horas. A escolha recaiu sobre Hélder, com quem o concorrente acabou por trocar um abraço como forma de selar a decisão.

No entanto, o gesto gerou controvérsia. Sara observou o momento e acusou Tiago de ter sido falso ao abraçar Hélder, alegando que o viu a olhar para si com “cara de nojo” durante a interação. Tiago rejeitou as acusações, afirmando que o abraço foi genuíno e que sente que Sara está constantemente contra ele.

Em confessionário, o concorrente reforçou a sua posição e admitiu não se identificar com o jogo e a postura de Sara dentro da Casa, deixando perceber que o conflito entre ambos poderá continuar a marcar a dinâmica do grupo.