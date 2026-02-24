Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara

A tensão mantém-se no Secret Story 10 e a postura de Sara voltou a estar no centro das atenções. Na sala, Ariana e Luzia analisaram os últimos acontecimentos, com a emoção a marcar o discurso da segunda.

Visivelmente afetada, Luzia confessou que não se identifica com Sara, admitindo que a situação se torna ainda mais desconfortável pelo facto de partilharem cama. A concorrente reconhece a dificuldade em gerir a proximidade num clima de tensão constante.

Entretanto, Hélder foi chamado à conversa e apresentou uma perspetiva diferente. O concorrente considera que a atitude de Ariana perante Sara foi exagerada, mas também defende que o grupo acabou por dar demasiada importância ao episódio, ampliando um conflito que poderia ter sido resolvido de forma mais contida.

Determinada, Luzia garantiu que sabe tomar uma posição quando necessário, mas fez questão de sublinhar que, ao contrário de Sara, não o faz com qualquer ar de superioridade.

Num momento de reflexão estratégica, a concorrente revelou ainda que a sua postura mais sociável, que apelidou de “borboleta social”, acabou por a proteger nas nomeações. Ainda assim, assegura que, daqui para a frente, pretende manter-se fiel a si mesma, mesmo que isso tenha consequências no jogo.

Com as alianças cada vez mais definidas e os posicionamentos a tornarem-se inevitáveis, o Secret Story 10 continua a aquecer e promete novos confrontos nos próximos dias.