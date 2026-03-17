Tenso: Ariana fecha a porta na cara de Eva e impede-a de entrar no quarto

No Secret Story 10, Ariana fecha a porta na cara de Eva de forma tensa, impedindo-a de entrar no quarto num momento carregado de constrangimento. Com medo do pato insuflável da missão, Eva tenta forçar a entrada, mas Ariana mantém a barreira firme, criando um pico de tensão que deixa os colegas a assistir atónitos e alimenta as rivalidades dentro da casa.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

Tiago 761 20 20 19