Tenso: Ariana fecha a porta na cara de Eva e impede-a de entrar no quarto

No Secret Story 10, Ariana fecha a porta na cara de Eva de forma tensa, impedindo-a de entrar no quarto num momento carregado de constrangimento. Com medo do pato insuflável da missão, Eva tenta forçar a entrada, mas Ariana mantém a barreira firme, criando um pico de tensão que deixa os colegas a assistir atónitos e alimenta as rivalidades dentro da casa.
Nomeados desta semana:
A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.
Hélder 761 20 20 08
Liliana 761 20 20 12
Norberto 761 20 20 14
Tiago 761 20 20 19