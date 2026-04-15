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Tenso. Eva e Diogo não se entendem e o motivo nunca foi falado antes

No Secret Story 10, Eva e Diogo discutem e o motivo é forte. Ambos mostraram-se incomodados com o facto de que a família pode estar a sofrer com tudo o que se está a passar, especialmente com os mais novos. Diogo acha que o irmão pode estar a passar por pior do que os sobrinhos de Eva e a concorrente não compreende como é que ele pode dizer uma coisas dessas. Diogo tenta justificar-se mas não resultou.

A pouco mais de uma semana da final, os ânimos estão ao rubro. Eva tem estado no centro de todas as críticas dos colegas, que a acusam de só ter chegado até aqui devido à «traição» de Diogo. 

Tiago e Eva também estão cada vez mais próximos, e há quem acuse o concorrente de estar a fazer «jogo» com a amiga para chegar mais longe, uma vez que consideram que esta está forte «cá fora».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

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