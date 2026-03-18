Tenso: Liliana tenta esclarecer Tiago, mas nomes vêm ao de cima e tensão explode com Ricardo

No Secret Story 10, Liliana decide confrontar Tiago para esclarecer que nunca teve intenção de o manipular ao dizer que ele se estava a “entregar aos leões”. No entanto, o concorrente mantém-se desconfiado, lembrando que, na altura, pediu nomes e Liliana recusou-se a identificá-los. Perante a insistência, Liliana acaba por admitir que se referia a Norberto, Jéssica e Ricardo, o que provoca uma reação imediata: Ricardo abandona o alpendre visivelmente irritado. Apesar do esclarecimento, Tiago mostra-se irredutível e reforça que Liliana não foi transparente, admitindo que a colega perdeu pontos aos seus olhos.