Teoria certeira? Pedro faz revelação surpreendente a Tiago: «Acho que é um segredo em conjunto»

No Secret Story 10, Tiago e Pedro falam sobre segredos. Um deles deixa um aviso: não vai oferecer segredos aos colegas se descobrir pistas reveladoras. Nisto, Pedro revela que tem uma teoria de um segredo específico. Veja tudo.

Depois de uma noite intensa de expulsão, os ânimos continuam ao rubro na Casa dos Segredos. Caio tornou-se o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, salvando Diogo e Sara de uma saída prematura do reality show.

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa do Secret Story!

Sussurros e abraços apertados: Ricky e Liliana trocam carinhos à frente de todos
Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?»
Hugo faz pedido a Eva e acabam em picardia: «Não dá para ficares feia. Tens cara para...»
«Bagagens perdidas» entram na casa e deixam os concorrentes em êxtase
Eva e Hugo entram em picardia e levam com provocação: «Já vi romances a começar por menos»
Mais de 1,4 milhões de views em menos de 24 horas: este é o momento mais viral do Secret Story 10

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas

Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9

Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Cristina Ferreira está rendida a ex-concorrente da 1ª Companhia e deixa forte elogio nas redes sociais

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9

Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

"Nunca falei sobre isto": Marcia Soares abre o coração e faz impactante confidência

