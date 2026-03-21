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Teresa Silva o triângulo Diogo, Ariana e Eva: «Continua a fingir que não vê»

No Secret Story 10, durante o Extra, os comentadores Teresa Silva, João Ricardo e Marcia Soares comentam tudo sobre o assunto do momento: o triângulo Eva, Diogo e  Ariana.

Três concorrentes estão agora em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo. Hélder, Liliana, Norberto e Tiago são os nomeados da semana e a votação já está aberta ao público. Os fãs podem votar através de chamada telefónica ou na aplicação TVI Reality.

VOTE PARA SALVAR:
Hélder - 761 20 20 08
Norberto - 761 20 20 14
Tiago - 761 20 20 19

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

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